Inzaghi | «Ci ho creduto fin dal primo sorteggio Soddisfazione»

(Di martedì 16 maggio 2023) Simoneha parlato del successo clamoroso dell’Inter contro il Milan in collegamento su Sky Sport. IMPRESA – Simonerende gloria alla sua Inter: «Probabilmente da domani ci renderemo conto di ciò che abbiamo fatto. Percorso lungo e difficile contro grandi squadre come il Barcellona però i ragazzi ci hanno sempre. Abbiamo avuto un campionato da raddrizzare, la semifinale di Coppa Italia, tanti infortuni che siamo riusciti a limitare. Dalaprile non riposavano, domani giorno libero per tutti. Una grandissima, un traguardo voluto ottenuto con sacrificio. Ci credevo dal giorno del, era difficile e il tempo ce la farà godere anche di più. Siamo lì e faremo del nostro meglio in Finale, chi verrà se la giocherà con noi. C’è grandissima ...