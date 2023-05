Leggi su iodonna

(Di martedì 16 maggio 2023) Riconosciuta dall’Organizzazione mondialesanità (Oms) come una vera e propria patologia, l’inin Italia riguarda circa il 15-20% delle coppie. Molte di queste coppie, tra i 65mila e i 78mila ogni anno in Italia, ricorrono a tecniche di fecondazione. Unlungo, impegnativo dal punto di vista fisico e psicologico. «Soprattutto, unsenza garanzie di successo». Lo spiega Beatrice Corsale, psicologa e, specializzata in psicoterapia cognitivo comportamentale e autrice del libro di autoaiuto Invidia del pancione (Erickson). «È questo il punto fondamentale che ogni coppia dovrebbe accettare prima diquesta strada». Spesso non è così e la ricerca di un figlio assume la forme di un pensiero ossessivo. ...