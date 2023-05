(Di martedì 16 maggio 2023) È uno dei video più drammatici dell'alluvione che si sta abbattendo sull'Emilia Romagna. A Cesena, in particolare, l'acqua alta ha portato molte persone a rifugiarsi sui tetti e molte si sono messe in salvo nuotando su strade che si sono trasformati in veri e propri torrenti. Scene drammatiche...

A Cesena la situazione sempre più grave, molte le persone bloccate sui tetti in città eprovincia. Diverse persone si sono messe in salvo nuotando. Altre salvate dai vicini, come la donna che a pianterreno ha chiesto aiuto, rimasta bloccata con una bambina piccola. Alcune persone, ...Con la sua musica la Gardood promuoveva la pace e la sicurezzasua regione, nel Sudan ...utilizzava il suo profilo su Facebook per condannare la guerra e incoraggiare tutti i civili...... la carriera è un miraggio e si rischia di rimanere'. L'aumento delle selezioni e la ... E se nel 2022 cresce la spesa totale per i redditi da lavoro dipendentepubblica ...

Intrappolati nella piena madre e figlia vengono salvate a nuoto Today.it

GRADARA - Hanno utilizzato l'attrezzatura per il recupero delle persone alluvionate, per mettere in salvo un uomo disabile bloccato dentro casa con ...È l'esperienza, per fortuna a lieto fine, che ha affrontato la troupe di ABC News: giornalisti ed operatori sono intervenuti per salvare un cane intrappolato nella città di Laguna Heights, in Texas.