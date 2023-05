Intrappolate nella piena madre e figlia vengono salvate a nuoto

(Di martedì 16 maggio 2023) È uno dei video più drammatici dell'alluvione che si sta abbattendo sull'Emilia Romagna. A Cesena, in particolare, l'acqua alta ha portato molte persone a rifugiarsi sui tetti e molte si sono messe in salvo nuotando su strade che si sono trasformati in veri e propri torrenti. Scene drammatiche...

A Cesena la situazione sempre più grave, molte le persone bloccate sui tetti in città eprovincia. Diverse persone si sono messe in salvo nuotando. Altre salvate dai vicini, come la donna che a pianterreno ha chiesto aiuto, rimasta bloccata con una bambina piccola. Alcune persone, ...Pollenza stazione Allagati anche alcuni tratti della superstradazona di Sforzacosta e Pollenza scalo. Per quanto riguarda il territorio di Pollenza, allagata la sede stradale del tratto compreso tra la stazione di Pollenza e Casette Verdini. Richiesto l'...

GRADARA - Hanno utilizzato l'attrezzatura per il recupero delle persone alluvionate, per mettere in salvo un uomo disabile bloccato dentro casa con ...Italia flagellata dal maltempo con esondazioni, allagamenti e frane segnalate da Nord a Sud. Esondano fiumi e torrenti in Emilia Romagna ...