Internazionali tennis Roma | il sigillo del Napoli anche nella Capitale – Foto

Il danese Holger Rune si qualifica ai quarti di finale deglidi Roma: l'australiano Alexei Popyrin battuto in tre set 6 - 4 5 - 7 6 - 4. Annullando due set point per Lorenzo ...Jannik Sinner dice addio aglidi Roma . Al Foro Italico Il rappresentante più famoso delitaliano c ede agli ottavi di finale, abbandonando il sogno di arrivare fino in fondo all'Open capitolino. Un grande ...È un Sinner molto provato quello che si presenta in conferenza stampa dopo la sconfitta negli ottavi deglid'Italia contro Francisco Cerundolo, l'argentino numero 24 del seeding contro ...

Diretta ATP Internazionali Roma, Sinner eliminato da Cerundolo, stasera Musetti-Tsitsipas: orari e risultati Sport Fanpage

Jannik si ferma in tre set, 6-7 6-2 6-2 ma non era fisicamente a posto. Coach Vagnozzi assente per un malessere ...Il sogno di Sinner è finito, per mano di un Cerundolo davvero forte che ha staccato il pass per i quarti di finale degli Internazionali di Roma. Tempo di quarti, adesso, tempo di entrare nel parte ...