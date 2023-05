Internazionali | si riparte con Djokovic ma resta l' incubo pioggia VIDEO 

(Di martedì 16 maggio 2023) AGI - A Roma il tempo è coperto e minaccioso, ma per il momento non piove. Gli incontri del martedì deglidi tennis d'Italia sono iniziati regolarmente. In campo Djokovic contro Norrie, e Popyrin contro Rune. A causa del maltempo ieri sera sono stati sospesi, e rinviati a oggi, gli incontri di Lorenzo Musetti contro Tiafoe sulla Grand Stand Arena e di Lorenzo Sonego contro Tsitsipas sul Centrale. Musetti dopo aver perso il primo 7/5 e vinto il secondo 6/4 era avanti 2 a 1 (con break) sull'americano. Sonego aveva perso il primo set 6/3 contro il greco. Rinviato anche il match di Zverev (conduceva 6/4-3/3 con Wolf) sul campo Pietrangeli.

