Internazionali Roma 2023 | Sinner | “Giornata negativa | un po’ ho subito l’assenza di Vagnozzi”

(Di martedì 16 maggio 2023) Intervenuto in conferenza stampa, Jannikha commentato la deludente sconfitta agli ottavi di finale deglid’Italiacontro Cerundolo: “Non ho giocato a tennis come volevo e non mi sono sentito come volevo neanche a livello fisico. E’ stata unatosta, lui ha giocato benissimo ed è andata così. Oggi non ero costante come al solito, cercavo di farlo muovere di più, ma appena lo facevo a sua volta lui mi muoveva di più e faceva punto. Nel primo set ho servito molto bene, poi sono calato. Tuttavia anche dopo aver vinto il primo set sentivo che lui era più controllo di me, mentre io non avrei potuto continuare a giocare in quel modo – ha spiegato l’azzurro – In alcuni punti sentivo bene la palla, in altri invece non usciva come veloce. Non voglio togliere meriti a Cerundolo, ma per me è ...