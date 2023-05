Internazionali Roma 2023 | ok Ruud e Medvedev | Rublev sorpreso da Hanfmann

(Di martedì 16 maggio 2023) Oltre alla sconfitta di Sinner per mano di Cerundolo, l’altra sorpresa di giornata aglid’Italiaè l’eliminazione di Andrey. Il campione di Monte-Carlo si è arreso in tre set al tedesco Yannick, che dopo aver eliminato Jarry, Fritz e Cecchinato si è tolto un’altra grande soddisfazione. 7-6 4-6 6-3 il punteggio in favore del tennista proveniente dalle qualificazioni, già protagonista a Madrid e bravo a confermarsi al Foro Italico. Al prossimo turno,se la vedrà contro un Daniilche si è scoperto terraiolo. Il russo ha superato in due set Sascha Zverev per 6-2 7-6 dopo due ore di gioco, bissando il successo del mese scorso nel Principato. Infine, ai quarti di finale anche Casper, capace di prevalere agevolmente ...

MASTERS ROMA - Jannik Sinner è stato sconfitto da Francisco Cerundolo, venendo così eliminato agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia. Questa l'analisi in conferenza stampa: " Non ho ...