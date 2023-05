Internazionali d’Italia | Musetti agli ottavi con Tsitsipas | stasera in campo

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 16 maggio 2023) Roma – Lorenzoriprende il match sospeso ieri sera per pioggiae vince sul francese Frances Tiafoe, come stava facendo prima dell’interruzione. Questa mattina il toscano è tornato inal Foro Italico e ha chiuso la pratica. Voladi finale l’Azzurro, spinto dal pubblico di casa, vincendo per 5-7 6-4 6-3. Affronterà Stefanosquesta sera alle 20,30. Il danese Holger Rune invece conquista i quarti di finale conquistando il turno con l’australiano Alexei Popyrin in tre set (6-4, 5-7, 6-4). Al prossimo turno, affronterà il campione in carica Novak Djokovic. (foto@BNLditalia.com/GiampieroSposito) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Il Faro online – Clicca qui per ...