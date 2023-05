Internazionali d’Italia | Hanfmann elimina Rublev agli ottavi

(Di martedì 16 maggio 2023) Andreyè fuori ddi Roma: il numero 6 al mondo è statotodi finale dal tedesco Yannick, vincente 7-6, 4-6, 6-3. Ai quartiaffronterà il vincitore della sfida Zverev-Medvedev. Non si ferma il cammino di Casper Ruud: il numero 4 al mondo ha sconfitto Laslo Djere 6-1, 6-3. “L’atmosfera del Foro Italico? E’ fantastica, soprattutto se ti supportano e fanno il tifo per te. Se ti tifano contro, invece, è tosta. E’ un pubblico che apprezzo, perché si vede che ama molto il tennis”. Lo ha detto Iga Swiatek, numero uno al mondo e campionessa in caricadi Roma, in conferenza stampa. ...

La sconfitta di Sinner Gliperdono il beniamino del pubblico romano: Jannik Sinner sconfitto per 7 - 6 2 - 6 2 - 6 dall'argentino Francisco Cerundolo. Falloso e nervoso, in ...