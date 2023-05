Internazionali d’Italia 2023 | Zverev vince la prosecuzione contro Wolf | Rune già ai quarti

Leggi su sportface

(Di martedì 16 maggio 2023) Per ora la pioggia è rimasta lontana da questa giornata deglinonostante le previsioni non fossero poi così positive nel corso delle ultime ore. E pian piano il programma sta andando avanti, con gli incontri di terzo turno rimanenti che volgono a conclusione e anche le prime sfide di ottavi di finale. Dopo Novak Djokovic, anche Holgerha conquistato un posto tra i migliori otto del torneo, superando al termine di una partita tutt’altro che banale l’australiano Alexey Popyrin con il punteggio di 6-4 5-7 6-4. Per quanto riguarda gli incontri di terzo turno sospesi ieri – in attesa di Sonego e Musetti – avanza Sasha. Il tedesco ha chiuso 6-4 7-5 sull’americano JJe sfiderà ora il rivale di tante occasioni Daniil Medvedev. SportFace.