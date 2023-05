Internazionali d’Italia 2023 | Tsitsipas avanti | eliminato Sonego in due set

(Di martedì 16 maggio 2023) Stefanosbatte Lorenzo6-3 7-6(3) in un’ora e ventidue minuti nel terzo turno del tabellone principale degliBNL. Una buona prestazione solida al servizio non basta all’azzurro che saluta il torneo. Sulla terra rossa romana, meteo permettendo, il tennista greco contenderà ad uno tra Lorenzo Musetti e Frances Tiafoe l’accesso ai quarti di finale. PRIMO SET – La partita comincia sotto una pioggerellina fitta e con entrambi i giocatori che comunque non si lasciano distrarre e rispondono presenti nei rispettivi turni di servizio.nel secondo game riesce a rimontare uno spigoloso 0-30 e fa capire adi essere pienamente in partita. Il greco, dal canto suo, tiene agevolmente i suoi turni di servizio e mette ...

ROMA - La giornata degli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia è un grande punto interrogativo. Ieri (lunedì) tutti i match serali sono stati sospesi causa pioggia, che continua a minacciare Roma. Per gli italiani, in programma ci sono i match. Novak Djokovic affronterà Holger Rune nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2023, in programma dall'8 al 21 maggio al Foro Italico di Roma. Decisamente il match più atteso, al quale in molti hanno pensato immediatamente dopo l'uscita del tabellone.