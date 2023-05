Internazionali d’Italia 2023 | Sonego | “Nessun rimpianto sui set point”

(Di martedì 16 maggio 2023) “Con il passare dei game sentivo che la partita stesse andando a mio favore, verso la fine mi sentivo quasi superiore”. Lorenzolascia il Centrale sconfitto ma soddisfatto. L’azzurro ha sfiorato il set decisivo nella sfida di terzo turno degliBNLcontro Stefanos Tsitsipas. Dopo l’interruzione per pioggia di lunedì sera, l’azzurro ha provato a ribaltare il set di svantaggio ma si è arreso per 6-3 7-6(3): “Con il dritto riuscivo a fare male e con il servizio ho tenuto ottime percentuali. Poi il set si è deciso su pochi punti girati a favore di Tsitsipas, ma bisogna vedere la fotografia completa. Per mezzo set ieri è stato superiore, quindi sarei potuto essere anche un break sotto e aver perso la partita prima. Prendo le cose buone. I due setfalliti? Non ho ...

Novak Djokovic approda ai quarti di finale degliBnl2023, torneo Atp Masters 1000, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. Il serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, supera il ...Jannik Sinner a caccia del pass dei quarti di finale agli: il n°1 azzurro affronta sul Centrale l'argentino Francisco Cerundolo, 24testa di serie del seeding. Il match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW Jannik Sinner a ...Non deludono le aspettative i primi due tennisti: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti sono entrambi negli ottavi di finale degli2023. Nel pomeriggio odierno Jannik sfiderà Francisco Cerundolo, mentre durante la sessione serale ...