Internazionali d’Italia 2023 | Musetti non sbaglia alla ripresa | batte Tiafoe e vola in ottavi

(Di martedì 16 maggio 2023) LorenzoFrancesin tre set e raggiunge Jannik Sinner neglidi finale degli. Il tennista di Carrara si è imposto con il punteggio di 5-7 6-4 6-3 al termine di un incontro proseguito quest’oggi dopo la sospensione per pioggia di ieri sera che aveva creato non poche polemiche tra lo statunitense, il giudice di sedia ed uno dei supervisor del torneo. Lorenzo partiva quest’oggi con un break di vantaggio nel terzo parziale e, scendendo in campo con il giusto atteggiamento, è riuscito ad imporsi senza particolari patemi. Stasera, meteo permettendo, si torna in campo per glicontro Tsitsipas. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA –parte decisamente ...

Holger Rune si qualifica ai quarti di finale degliBnl, torneo Atp Masters 1000, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. Il danese, numero 7 del mondo e del seeding, supera l'australiano ......in sostenibilità e ripensando le loro strategiein ...perché abbiamo avviato anche una partnership con Start Up: ...all'innovazione che ogni anno fa tappa in diverse città......diventata dottoressa in Comunicazione e Relazioni...analisi di come i media raccontano il mondo paraolimpico in... Ma non si è persa'animo, con l'aiuto della amica Becky ha ...