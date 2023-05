Internazionali d’Italia 2023 | Binaghi | “Giornata storta per Sinner | ko che serve per la sua crescita”

(Di martedì 16 maggio 2023) “Tutti sognavano la finale-Alcaraz. Purtroppo è una, può capitare”. Così Angelo, Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, parla dell’eliminazione di Jannikdaglia margine dell’evento “Vita da campioni”, svoltosi presso la Biblioteca della Casa delle Armi al Foro Italico alla presenza di due leggende dello sport come Sandro Cuomo e Stefano Pantano. “Credo sia la prima partita che Jannik sbaglia da 5 mesi a questa parte ma il tennis è lo sport del diavolo. E’ lui che dice che o si perde o si impara: vorrà dire che imparerà da questa sconfitta. Ci saranno altre tantissime occasioni, a cominciare da Roland Garros, Wimbledon e Us Open”, prosegue. Poi suglisottolinea ...

Finisce agli ottavi la corsa di Jannik Sinner agli. L'azzurro è stato battuto in tre set dall'argentino Francisco Cerundolo, numero 31 del ranking Atp, con il punteggio di 6 - 7 (3) 6 - 2 6 - 2. Il sudamericano affronterà ai ...'Questo era il mio 100% oggi, ho dato tutto quello che avevo'. Parla così Jannik Sinner dopo la sconfitta con Francisco Cerundolo negli ottavi di finale degli. Un ko amaro per l'altoatesino, apparso con poche energie e qualche problema fisico nel corso delle 2 ore e 27 minuti di gioco: 'Non ho giocato come volevo, ma è andata così - ...In programma anche una performance di cantanti.... Nel pomeriggio sarà protagonista con canti polifonici l'ensemble ...di giovani cantanti dell'Uzbekistan noti anche incon un ...