Inter | Zhang | 'Sincero? L'unico che ci credeva a inizio anno era Lukaku Voglio continuare a promettere trofei'

Marotta ha continuato parlando dell'emozione di: 'Per tutto il mondoè un coronamento di un quadriennio, è un sogno oggi. Serve l'approccio giusto, essendo ottimisti ma rispettosi'- ...Gli è stato chiesto quanto conta questa partita per, anche in chiave futura. "Per lui, per noi e per tutto il mondo. Credo che sia il coronamento al suo quadriennio. Dovremo essere ...Come ha vissuto questa attesa'Per tutti noi e per il mondoè il coronamento di un quadriennio. È un sogno oggi, in questo momento dobbiamo avere l'approccio giusto, sapendo che andrà ...

Inter, la carica di Zhang: ecco cosa aveva detto negli spogliatoi dopo l'andata Calciomercato.com

Il presidente dell'Inter ha commentato la vittoria in semifinale contro il Milan anche ai microfoni di Mediaset Premium ...Non può esimersi dal parlare Steven Zhang, presidente dell'Inter, dopo l'impresa compiuta dalla sua squadra che dopo 13 anni tornerà a giocarsi una finale di Champions League.