Inter | si ferma Mkhitaryan | problema fisico nel derby di Champions | lascia prima dell'intervallo

(Di martedì 16 maggio 2023) Come per Bennacer all'andata, anche se sembra qualcosa di molto meno grave: Henrikh, centrocampista, si è...

• L'non sipiù . Adesso sono sette le vittorie consecutive. Batte un Sassuolo, per nulla arrendevole. • Momento buio per il Milan che viene battuto 2 a 0, dallo Spezia. I Liguri,...L'era rimastaal Triplete del 2010: dopo tanti anni di assenza, il ritorno in Champions era coinciso con varie traumatiche eliminazioni ai gironi e la sconfitta onorevole agli ottavi ...Arrivare in finale dopo aver superato l'era il massimo'. Maldini un po' di tempo fa ha detto ... Che emozioni prova, vent'anni dopo 'Sento la pressione anch'io perché la gente mi, mi fa ...

LIVE Inter-Milan, Champions League 2023 in DIRETTA: Milano si ferma per il derby, si parte dal 2-0 OA Sport

Inter e Milan concludono sul risultato di 0-0 il primo tempo della semifinale di ritorno di Champions League. Inter e Milan concludono sul risultato di 0-0 il primo tempo della semifinale di ritorno d ...18' - Come la partita impone, Milan parecchio aggressivo con l'Inter che prova a gestire. 15' - Sbaglia l'appoggio Mkhitaryan, Dzeko ferma Tonali con un fallo. 13' - Maignan con una parata da ...