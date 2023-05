Inter-Real Madrid Manchester City | Finale Champions League | data | programma | orario | tv | streaming

(Di martedì 16 maggio 2023) Ladella2023 si giocherà sabato 10 giugno (ore 21.00) allo Stadio Ataturk di Istanbul. Sarà la metropoli turca a ospitare l’atto conclusivo della massima competizione europea di calcio. L’ha sconfitto il Milan in semi, dopo aver regolato le portoghesi Benfica e Porto nei turni precedenti, e se la dovrà vedere contro la vincente del confronto tra: 1-1 nel match d’an, gli inglesi avranno il vantaggio di giocare in casa l’incontro di ritorno. L’giocherà la sestadella sua storia: ha trionfato nel 1964, 1965 e 2010, mentre ha perso nel 1967 e nel 1972. I nerazzurri potrebbero trovarsi di fronte i blancos di ...

... perse, contro Barcellona eMadrid ma con Allegri in panchina. In carriera Bonucci ha vinto 9 scudetti (più 4 coppe Italia e 5 Supercoppe di Lega), otto con la Juve e uno con l', dove ha ...- Milan, Brahim Diaz nel mirino: cosa è successoE' Brahim Diaz il calciatore che finisce sul ...subito la maglia del Milan ed altri che invece invitano la società a non riscattarlo dal...E su chi sarebbe meglio affrontare in finale: "Se l'dovesse arrivare in finale non avrà nulla da perdere. Penso avrebbe qualche chance in più con ilMadrid, il gioco del City farebbe ...

Due sliding doors che forse potevano cambiare l'inerzia di una partita per il resto sempre sotto controllo dell'Inter. E ora i nerazzurri possono sognare: in finale di Champions League a Istanbul ...MILANO – L’Inter ha fatto il suo dovere e si è qualificata per la finale di Champions League dopo una partita intensa e carica di agonismo contro il Milan. Nel derby Europeo di ritorno della Madonnina ...