Inter | quanti tifosi in Duomo! Cori | striscioni ed entusiasmo

A poche ore dall'inizio della semifinale di ritorno trae Milan, i tifosi nerazzurri si sono radunati in Duomo.... al ritorno, con il Napoli che stava portandopiù uomini possibile nella metà campo ... Contro l'questo non è accaduto, anzi non è potuto accadere , perché nessun altro giocatore della ...E a queste va sommata la grande platea digitale dihanno seguito tutta la manifestazione ...di realizzare due triplete in due stagioni consecutive con maglie diverse (Barcellona 2009 e...

Inter-Milan, quanti soldi guadagna chi si qualifica alla Finale di Champions League Tra biglietti, tv, premio e introiti OA Sport

È la partita della stagione, ma anche degli ultimi dieci anni. Inter e Milan si trovano a 90 minuti dalla finale di Istanbul e gli umori non possono che essere diversi. Nerazzurri ottimisti dopo il 2- ...Gil Manzano arbitro di Milan-Inter in Champions League, chi è lo spagnolo dal cartellino facile Sarà Gil Manzano a dirigere Milan-Inter, il derby valido per la semifinale della Champions League: lo sp ...