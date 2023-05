Inter - Milan | tensione prima del derby di Champions | salta il pranzo

Christian Vieri, ex giocatore, ha parlato alla Bobo Tv della sfida di Champions League di stasera tra. Le dichiarazioni Christian Vieri, ex giocatore, ha parlato alla Bobo Tv della sfida di Champions League di stasera tra. PAROLE - "Ilpuò ribaltarla perché è una ...MILANO - Non gioca più da ormai due mesi per un infortunio alla schiena, e la sua avventura all'sembra già conclusa. Il difensore slovaccoSkriniar ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con il club nerazzurro: nella prossima stagione giocherà con la maglia del Paris Saint ..Per la prima sfida, a fare gli onori di casa avrebbe dovuto essere il. Che, però, d'abitudine, evita di organizzare "banchetti", qualsiasi avversario abbia di fronte. L', invece, si ...

LIVE MN - Verso Inter-Milan: Leao c'è, Diaz trequartista. In difesa spazio a Thiaw Milan News

Il resoconto delle partite di oggi 16 maggio 2023 al torneo di Roma: agli Internazionali in campo anche Jannik Sinner e Fabio Fognini ...Inter terza con 66 punti, Lazio quarta a quota 65. I nerazzurri affronteranno alla prossima un Napoli già appagato (ha perso anche con il Monza), quindi in teoria hanno il calendario più facile.