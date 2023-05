Inter-Milan | Stefano Pioli traccia il vademecum per i rossoneri

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 16 maggio 2023) Il compito del, in questa serata vibrante di Champions League, non è semplice per niente. I, dopo aver perso nettamente il primo round contro i cugini dell’(2-0 il finale), dovranno ribaltare le sorti della qualificazione in questo ritorno delle semifinali della coppa dalle grandi orecchie. Target ambizioso quello immaginato da, mister dei campioni d’Italia appena scalzati dal Napoli. Il tecnico però ci crede fortemente e hato unai suoi calciatori in vista del grande appuntamento del Giuseppe Meazza. Le parole di: “Equilibrio e intensità per battere l’(credit foto – pagina Facebook Nova ...