Inter-Milan | Sala sullo stadio | “Tanti contrari Su Scaroni…”

MILANO - Non gioca più da ormai due mesi per un infortunio alla schiena, e la sua avventura all'sembra già conclusa. Il difensore slovaccoSkriniar ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con il club nerazzurro: nella prossima stagione giocherà con la maglia del Paris Saint ..Per la prima sfida, a fare gli onori di casa avrebbe dovuto essere il. Che, però, d'abitudine, evita di organizzare "banchetti", qualsiasi avversario abbia di fronte. L', invece, si ...Dove vedereIl ritorno della semifinale di Champions League frasi gioca martedì 16 maggio alle 21.00 e sarà trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, ...

LIVE MN - Verso Inter-Milan: Leao c'è, Diaz trequartista. In difesa spazio a Thiaw Milan News

Marco Branca, direttore tecnico dell'Inter del Triplete, parla a SkySport a poche ore dal ritorno dell'Euroderby di Champions League. Ecco le sue considerazioni. Un suo ricordo ...Il derby di stasera sarà la partita con il maggior incasso nella storia del calcio italiano: si parte dal 2-0 dell’andata e ci si gioca l'accesso alla finale di Champions League ...