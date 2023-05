Inter-Milan | rivivi la MOVIOLA | gamba altissima di Theo su Dumfries Tonali e Barella quasi alle mani

Il capitano bianconero, 36 anni, alla Juve dal 2010, con la parentesi di una stagione al, lo ... otto con la Juve e uno con l', dove ha esordito giovanissimo in serie A. Colonna anche della ...1 Crampi per Malick Thiaw al 62' della semifinale di ritorno tra. Cambio immediato per Pioli che inserisce Pierre Kalulu al suo posto.Solo 0 - 0 dopo i primi 45' del ritorno della semifinale di Champions tra. Non sono mancate le occasioni, i gol invece sì. Ilsi ...

È stato reso noto fa il dato relativo al pubblico di Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League. Sono 75.567 gli spettatori presenti al Meazza, per un incasso di 12.547.765: polverizzato ...93' Termina qui il match. Milan eliminato dalla Champions League in Semifinale. 92' Lukaku prova la botta di sinistro, Maignan si oppone come può e salva ancora la porta ...