Inter-Milan | rimontare in trasferta uno 0-2 in Champions? Ci è riuscito solo lo United con Lukaku

(Di martedì 16 maggio 2023) Il concetto di ‘casa’ e ‘’ per l’euroderby dio a San Siro ha un valore estremamente diverso, ma ai fini statistici iloggi contro l’è chiamato a scrivere un’impresa che ha unprecedente inLeague. Nella storia del torneo continentale,il Manchesteruno 0-2 dell’andata nella gara di ritorno in. Negli ottavi di finale 2018/19 la formazione di Solskjaer arrivava da uno 0-2 contro il Paris Saint Germain. Un risultato già storico, perché i Red Devils in Europa non avevano mai perso in casa con due gol di scarto davanti al loro pubblico. La voglia di riscatto era enorme, ma a Parigie compagni ...

Napoli già in vacanza, meritata peraltro dopo uno scudetto vinto a gennaio con largo anticipo e vantaggio sulle avversarie, l'è in formissima come pure Lukaku mentre ilspaventa in attesa dell'euroderby di ritorno in Champions. Gioie e dolori per la Juve che piange con Pogba ma vede luccicare la stella di Fagioli.La destra e la sinistra. Non stiamo parlando di un confronto politico, ma del duello incandescente che ci sarà inLa destra e la sinistra. Non stiamo parlando di un confronto politico o di un ballottaggio per le elezioni amministrative, ma del duello incandescente che ci sarà in, gara ...Arrigo Sacchi, allenatore del, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del match di stasera contro l'Arrigo Sacchi, allenatore del, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. PAROLE - "So bene che l'è in netto vantaggio, perché ha vinto 2 - 0 all'andata, però non sarebbe la prima volta ...

L'ad dell'Inter Alessandro Antonello, all'uscita dall'Assemblea di Lega, ha brevemente risposto ai cronisti presenti in merito all'euroderby di ritorno di questa sera a San Siro: "Sono già in clima ...L'attesissimo scontro tra Inter e Milan, valido per la semifinale di ritorno della Champions League si terrà questa sera presso lo stadio San Siro alle ore 21. I nerazzurri hanno già… Leggi ...