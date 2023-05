Inter-Milan | pagelle | Lautaro Martinez ammazza-derby 8 | Inzaghi maestro 9

(Di martedì 16 maggio 2023) L’vince 1-0 anche il match di ritorno della semifinale di Champions League contro ile accede alla Finale di Istanbul (vedi report). Simoneingabbia gli avversari e corona una stagione da sogno 9,trascinatore 8. ANDRÈ ONANA 7 – La parata su Brahim Diaz nei primi minuti è di una importanza incredibile. Anticipa il tuffo sperando che l’avversario tiri sul secondo palo, succede questo e il portiere si traveste da eroe.– DIFESA MATTEO DARMIAN 6.5 – Gioca in maniera aggressiva, ma scivola e gli scappa una volta Leao. Solo il soffio di Onana sul pallone ha impedito la rete. Nel secondo tempo anticipa sempre gli avversari e si dimostra ancora decisivo. FRANCESCO ACERBI 7.5 – Non sbaglia un singolo ...

MILANO. L'supera ilper 1 - 0 nella gara di ritorno della semifinale di Champions League. Il gol di Lautaro Martinez al 74'. Con questo risultatoin finale di Champions League per la prima ...Lautaro Martinez sblocca la semifinale di ritorno contro ilal 75' grazie ad un assist di Romelu Lukaku. I nerazzurri approdano così in finale ...ROMA - La presenza di un'italiana era già certa da quandosi sono ritrovate a giocarsi da avversarie la semifinale, ma dopo il derby di ritorno andato in scena a San Siro si conosce ora anche quale tra le due squadre milanesi sarà protagonista ...

È l’Inter la prima finalista dell’edizione 2023 della Champions League. Nella finale di Istanbul il prossimo 10 giugno i ...L'esultanza di Lautaro Martinez è ovviamente il simbolo massimo della vittoria dell'Inter, che anche al ritorno batte il Milan e si guadagna.