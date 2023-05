Inter-Milan | niente pranzo tra dirigenze | gelo Zhang-Cardinale – TS

Leggi su inter-news

(Di martedì 16 maggio 2023) TuttoSport parla dima non solo in campo. Il quotidiano parla delpresente tra Stevene il proprietario delGerryè già cominciata fuori dal campo. Oltre alle dichiarazioni degli allenatori in conferenza stampa (vedi qui), TuttoSport evidenzia il rapporto inesistente tra Stevene Gerry. I due non si sono mai parlati e non lo faranno nemmeno nella giornata di oggi. Il consuetotra leoggi non si terrà, esattamente come non si è tenuto in occasione del match di andata. Ilha abbandonato questa tradizione da anni, mentre l’continua a ...