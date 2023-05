Inter-Milan | Marotta | “Nostri giocatori maturi e rispettosi Negli spogliatoi con ritardo di 3 minuti”

Leggi su sportface

(Di martedì 16 maggio 2023) “Il nostro allenatore è molto bravo, ha studiato benissimo la partita, sono certo che saprà creare gli atteggiamenti giusti. E’ la manifestazione più importante a livello mondiale, essere qua a fare semifinale in un contesto tutto italiano, derby nel derby, è qualcosa di magico e straordinario, è indimenticabile. La squadra è composta da tanti, hanno giocato in grandi club e quindi io sono ottimista, è chiaro che c’è un avversario col dente avvelenato, dobbiamo esserema sicuri di noi stessi”. Lo ha detto l’amministratore delegato per la parte sportiva dell’, Giuseppe, prima dell’Euroderby parte seconda col: “Per tutti noi, per il mondo, per Zhang, è il coronamento di un quadriennio. Però è un sogno oggi, in questo ...