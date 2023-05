Inter-Milan | le scelte di Inzaghi | nessun dubbio per il tecnico – TS

(Di martedì 16 maggio 2023) Indi questa sera, Simonenon sembra avere alcunsulla formazione da schierare, che sarà la stessa del match d’andata, come riporta TuttoSport– TuttoSport riporta ledi Simoneperdi questa sera. Ilnerazzurro riconfermerà la formazione vista nel match di andata. Onana sarà quindi difeso da Darmian, Acerbi e Bastoni. In mezzo ci saranno Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan. Sulle fasce pronti Dumfries e Dimarco e in avanti le certezze Lautaro Martinez e Dzeko., ledi(3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, ...

Questa sera alle ore 21 in campo il ritorno della semifinale di Champions tra, ecco le probabili formazioni Questa sera alle ore 21 in campo il ritorno della semifinale di Champions tra, ecco le probabili formazioni.(3 - 5 - 2): Onana; Darmian,...Quest'anno è la quarta volta chesi scontrano. Gli altri 3 derby sono stati vinti tutti dall'. Ma, mai dire mai... EMOZIONI Forti. E non solo per i 22 in campo. A Milano il 43% ...... e quella record di un solo minuto più lunga (317') stabilita tra i gol segnati da Nordahl il 6 aprile '52 (2 - 1) e il 21 marzo '54 (2 - 0 per i rossoneri). Dunque, se al 18' del derby ...

La Lombardia è rossonera, al sud comanda l'Inter: la mappa del tifo La Gazzetta dello Sport

Dirigente della Cremonese, ma storico ds del Milan, Ariedo Braida ha parlato a Libero della supersfida, dell'Euroderby di Champions che vedrà i rossoneri affrontare l'Inter nella semifinale di ritorno ...Dopo la vittoria maturata contro il Sassuolo a San Siro, l'Inter si prepara ad affrontare il derby di ritorno contro il Milan ...