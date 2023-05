Inter-Milan | le quote per le scommesse | su chi puntano i bookmakers?

Leggi su oasport

(Di martedì 16 maggio 2023) Siamo giunti al grande giorno di, sfida valevole come ritorno delle semifinali della Champions League 2022-2023. Dopo il 2-0 dell’andata in casa dei rossoneri, la squadra allenata da mister Simone Inzaghi vuole condurre in porto la qualificazione all’ultimo atto della massima competizione europea che si giocherà sabato 10 giugno a Istanbul. Ma che partita sarà per i? Iniziamo dai marcatori. Giroud appare uno dei grandi favoriti a lasciare il segno durante il match: 3.95 per Starcasinò Bet, 3.65 su Leovegas, 3.50 secondo Sisal. Triangolando tutti i siti dei bookmaker italiani, la vittoria dell’è ampiamente in vantaggio con una media tra i 2.05 e 2.15. Il pareggio è quotato tra il 3.3 e il 3.4, mentre la quota per il successo delsi impenna tra 3.67 e 3.85. Dando ...