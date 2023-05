Inter-Milan | le probabili formazioni dell’Euroderby

(Di martedì 16 maggio 2023) Questa sera alle ore 21 in campo il ritorno della semifinale di Champions tra, ecco leQuesta sera alle ore 21 in campo il ritorno della semifinale di Champions tra, ecco le(3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All.: Simone Inzaghi(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. All.: Stefano Pioli.

, ore 21:00 su Canale 5 Gara di ritorno della semifinale tutta italiana di Champions League. Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1 Altro appuntamento di prima serata con i servizi di ...Commenta per primo Una gara che, prima ancora di essere disputata, è già storia.si affrontano stasera a San Siro, ore 21, nella semifinale di ritorno di Champions League. Dopo lo 0 - 2 con cui i nerazzurri hanno vinto l'andata in trasferta, tocca alla squadra di ...Il programma dello sport in tv per la giornata di oggi, martedì 16 maggio 2023 . Il piatto forte non può che essere l'Euroberby tra, valevole per la semifinale di ritorno di Champions League. Spazio anche agli Internazionali BNL d'Italia e al basket con gara - 2 tra Tortona e Trento. Infine, riprende il Giro d'Italia,...

TS – Zhang-Cardinale, no pranzo Inter-Milan e gelo totale: cosa c’è dietro il ‘non’ rapporto fcinter1908

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: S. Inzaghi. A disposizione: Handanovic ...L'attesa è quasi finita, stasera alle 21, in diretta su Canale 5, va in scena a San Siro la gara di ritorno dell'Euroderby di Champions League tra Inter e Milan. Dopo il netto 2-0 della gara di andata ...