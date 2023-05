Inter-Milan | la coreografia dei tifosi nerazzurri FOTO

Leggi su sportface

(Di martedì 16 maggio 2023) Tutto pronto per l’inizio die ladeiruba l’occhio: preparata a 360°, coinvolge non soltanto la Curva Nord ma anche le due tribune che essendo la squadra di Inzaghi in casa a San Siro per questo ritorno delle semifinali di Champions League sono quasiamente dipinte di nero e azzurro. Ecco allora di seguito ladellaista, che però non viene particolarmente apprezzata dai. Tifos at the San Siro. #UCL pic.twitter.com/0DOD5G0QJ3 — Football Tweet ? (@Football Tweet) May 16, 2023 SportFace.