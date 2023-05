Inter-Milan | Inzaghi non cambia La probabile formazione – Sky

Leggi su inter-news

(Di martedì 16 maggio 2023) La rifinitura dell’è appena terminata, manca ormai poco alla partita contro ildi questa sera. Secondo quanto arriva da Sky Sport non ci dovrebbero esserementi per Simone– Il derby di andata mette fiducia a Simone. La partita giocata dai nerazzurri contro ilha convinto il tecnico, che non dovrebbere lain vista della gara di ritorno della semifinale di Champions League. La rifinitura ad Appiano Gentile è appena terminata come esposto su Sky Sport, i giocatori a partire dal primo minuto sono quasi sicuri. In attacco verrà confermato Edin Dzeko al fianco di Lautaro Martinez, a centrocampo invece Hakan Calhanoglu al posto di Marcelo Brozovic....