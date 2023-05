Inter-Milan | Inzaghi ha dato la formazione! Decisi i titolari – Sky

(Di martedì 16 maggio 2023) Per il derbyfra poco più di un’ora arriveranno le formazioni, ma la squadra lo sa già. È la certezza di Paventi, che da Sky Sport 24 anticipa le scelte di. TUTTO DEFINITO – La riunione tecnica doveva essere quella in cui Simoneavrebbe comunicato la formazione perè così è avvenuto. Andrea Paventi, in collegamento dal Meazza per Sky Sport 24, conferma come saranno gli stessi undicidell’andata. Ossia Hakan Calhanoglu e non Marcelo Brozovic davanti alla difesa, Edin Dzeko e Lautaro Martinez coppia d’attacco con Romelu Lukaku pronto a subentrare. Rispetto a sabato col Sassuolo tornano anche André Onana in porta, Matteo Darmian e Alessandro Bastoni in difesa, Denzel Dumfries sulla fascia destra e Nicolò Barella a ...

La Champions League torna in campo su Mediaset con l'attesissima semifinale di ritorno. Oggi, martedì 16 maggio, alle ore 21.00, andrà in onda il match valido per la semifinale di ritorno di Champions League. La partita verrà tramessa in chiaro su Canale 5 ...A poche ore dalla partita il tifoso nerazzurro Stefano Morabito intervistato per la tv, Sportitalia. Capeggia il gruppo di sostenitori interisti giunto da Martina Franca per tifare la squadra di ...Le formazioni ufficiali di, ritorno delle semifinali di Champions League 2022/2023 . All'andata, ad imporsi sono stati i nerazzurri con un perentorio 2 - 0, deciso dalle reti (siglate nei primi 11 minuti della ...

Centinaia di pugliesi sono andati questa mattina in diretta per assistere alla gara di ritorno della semifinale di Champions League tra Inter e Milan in programma stasera a San Siro e rischiano di ...Oggi, martedì 16 maggio, alle 21, ci aspetta il match valido per la semifinale di ritorno di Champions League Inter-Milan che verrà trasmessa in diretta tv.