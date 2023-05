Inter-Milan | Inzaghi e Pioli alla ricerca della perfezione | una sfida sul filo del dettaglio

(Di martedì 16 maggio 2023) Questa sera andrà in scena il ritornosemifinale di Champions League tra. Laè delicatissima e la tensione palpabile, per due società che si giocano tantissimo. Ad aggiungere ulteriore peso all’incontro risulta essere il fattore derby, cono che da ormai una settimana è letteralmente spaccata in due fazioni: quella nerazzurra e quella rossonera.sanno che sarà unagiocata suldel, motivo per il quale ambiresembrerebbe l’unica strada possibile per raggiungere la finale di Istanbul. Fikayo Tomori e Lautaro Martinez,, ...

Di nuovo: tutto pronto per il ritorno della semifinale tra le due rivali milanesi, che si affrontano per un posto in finale di Champions League. L'parte dal 2 - 0 conseguito nella gara di ...Commenta per primo Arrigo Sacchi ha parlato alla Gazzetta dello Sport per dare la propria lettura sul derby di questa sera fra: 'So bene che l'è in netto vantaggio, perché ha vinto 2 - 0 all'andata, però non sarebbe la prima volta che nel calcio succedono clamorose rimonte: stiamo con gli occhi ben aperti ...La Champions League torna in campo su Mediaset con l'attesissima semifinale di ritorno. Oggi, martedì 16 maggio, alle ore 21.00, andrà in onda il match valido per la semifinale di ritorno di Champions League. La partita verrà tramessa in chiaro su Canale 5 ...

Sarà difficilissimo ribaltare il risultato del derby d’andata, ma i rossoneri hanno l’obbligo di provarci. Purtroppo la semifinale è stata compromessa con quei due gol presi in undici minuti, e un ...Oggi, martedì 16 maggio, alle 21, ci aspetta il match valido per la semifinale di ritorno di Champions League Inter-Milan che verrà trasmessa in diretta tv.