Inter-Milan | Inzaghi e l’arbitro francese | col Napoli ruppero le scatole per l’arbitro milanese

(Di martedì 16 maggio 2023)di Champions League sarà diretta da Turpin arbitrosu cui si è espresso Simonein conferenza stampa. “Nella partita di andata c’è stato un episodio che bisognava valutare diversamente, ovverosia il fallo di Krunic su Bastoni, che avrebbe dato un risultato diverso e importantissimo. Non è stato così e non c’è nessunissimo problema. In tanti mi hanno segnalato la designazione di un arbitroper domani con ilche ha quattro francesi in rosa ma non c’è nessun problema, ho la massima fiducia” questo un estratto dell’Ansa delle parole di Simoneprima didi Champions League. Questo è stato il modo elegante di Simoneper accendere i riflettori ...

: è IL Derby, quello di stasera. Ritorno di semifinale di Champions League, dopo il 2 - 0 dell'nell'andata. Ritorno a casa o ritorno in finale. E un interista più interista di ...1 Giornata di Champions League ma anche di assemblea in Lega . Il presidente del, Paolo Scaroni , è stato intercettato in mattinata e ha parlato della semifinale di Champions League con l'in programma stasera. 'Ottimismo Molto, sono sempre ottimista io', queste le ..., derby delle panchine: Pioli vs Inzaghi La panchina di Stefano Pioli è in bilico Aver riportato prima ilin Champions (due stagioni fa), poi allo scudetto (a maggio 2022) e quindi ...

La Lombardia è rossonera, al sud comanda l'Inter: la mappa del tifo La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Piero Trapanelli, ex attaccante rossonero di quasi 99 anni. Trapanelli ha esordito e segnato in Serie A contro l’Ambrosiana ...Gli errori con Ajax e Nazionale (cui ha dato l’addio a 26 anni), il caso doping, il primo trasferimento mancato in Italia, l’Inter e l’alternanza con Handanovic ...