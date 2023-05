Inter-Milan | Imma Tataranni o Tartarughe Ninja? La tv del 16 maggio

Leggi su bergamonews

(Di martedì 16 maggio 2023) Per la prima serata in tv, martedì 16su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “– Sostituto procuratore 2”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Angelo o Diavolo”: la pedina di scambio che Romaniello ha dato aper uscire dal carcere e godere dei vantaggi della legge sulla protezione dei pentiti è la testa di Mazzocca, il capo della cosca ndranghetista a cui lo stesso Romaniello si era affiliato. Il boss viene arrestato ma si affretta a dire ache chi l’ha venduto è un serpente a sonagli.incassa un avvertimento non richiesto e nemmeno tanto inaspettato: sa che Romaniello non ha fatto arrestare Mazzocca per amore della giustizia ma solo per tornaconto personale. Niente è mai semplice per, anche nel privato: c’è da ...