Inter-Milan | il derby delle panchine scalda la Champions Pioli in bilico | Gerry Cardinale pensa a Conte E Inzaghi

(Di martedì 16 maggio 2023) La panchina di Stefanoè in? Aver riportato prima ilin(due stagioni fa), poi allo scudetto (a maggio 2022) e quindi quest'anno nella semifinale della massima competizione per club (eliminando Tottenham e Napoli) non basta per chiudere ogni discussione sul suo futuro (peraltro con un contratto in scadenza nel 2024, non a giugno)? Segui su affaritaliani.it

Dagli Yuppies degli anni Ottanta ad oggi, a Milano non è cambiato soltanto il modo di vestire, ma anche quello di vivere il derby. Ne parliamo con Lino Ieluzzi, che in quegli anni vestiva proprio gli ...Commenta per primo Durante l'ultima puntata della BoboTv , Antonio Cassano ha parlato del ritorno della semifinale di Champions League tra: ' L'deve giocare in 7 per far vincere il, devono essere della Primavera e i rossoneri rischiano di non farcela. Con o senza Leao sono troppo inferiori, si appoggiano ad un ...... il cui contratto è in scadenza e che ha già trovato l'accordo con il, allora il segnale di ... E in Italia La Fiorentina cerca per la porta fra le 'big' ma se l'dovesse davvero privarsi di ...

La Lombardia è rossonera, al sud comanda l'Inter: la mappa del tifo La Gazzetta dello Sport

Inter-Milan, futuro di Pioli in bilico (senza la qualifcazione in Champions ballano 40-5o mln per i rossoneri). La "primavera" di Inzaghi cambia il suo destino ...Siamo giunti al grande giorno di Inter-Milan, sfida valevole come ritorno delle semifinali della Champions League 2022-2023. Dopo il 2-0 dell'andata in casa dei rossoneri, la squadra allenata da miste ...