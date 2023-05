Inter-Milan | Darmian | “Ci giocheremo nel migliore dei modi la finale”

Però l'è parsa giocare sempre con un margine per accelerare mentre ilè stato tradito dai suoi uomini più rappresentativi: Leao non era in condizione, Theo Hernandez si è perso sul più ...SUL TRASFERIMENTO ALL'DAL- 'I derby sono pesanti, per me ancora di più, per tutto quello che è successo l'anno scorso. Ma è il passato e rimane tale. Non si può alimentare sempre il ...Commenta per primo Il presidente dell'Steven Zhang ha parlato a Mediaset dopo la conquista della finale di Champions League battendo in semifinale ilall'andata e al ritorno: 'Onestamente Ogni stagione è speciale, ma se mi ...

Tifosi scatenati per l'euroderby allo stadio di San Siro, uno storico incontro che il web vede così Redazione ITASportPress E' stata la grande notte di Inter-Milan con un San Siro… Leggi ...L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato a Sky Sport nel post partita di Inter-Milan. Che valore ha questa serata "La serata di oggi rimarrà per tutta la ...