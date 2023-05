Inter-Milan | Champions League | infortunati | diffidati e squalificati Chi non può giocare stasera

(Di martedì 16 maggio 2023) Tutto pronto per, semifinale di ritorno della2022-2023. Si gioca, a “San Siro”, alle ore 21.00, e peserà tantissimo la partita di andata vinta per 2-0 dai nerazzurri, che hanno letteralmente dominato soprattutto i primi 20 minuti della prima partita. Nelci sarà fino all’ultimo il dubbio sull’utilizzo di Rafael Leao dall’inizio o a partita in corso, mentre è sicura l’assenza di Ismael Bennacer dopo la lesione al ginocchio subita proprio all’andata. Nell’ormai l’unico vero indisponibile èSkriniar, messo fuori dalle rotazioni dopo il passaggio al PSG per la prossima stagione. Anche se nella partita di andata poi furono ammoniti Tomori e Krunic per ile Mkhitaryan per ...

All.: Zanetti Ammoniti: Grassi, Amione, Djuricic, Pjaca, Cambiaghi, Gabbiadini, Parisi per gioco falloso FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Sport, le cose da sapere sul ...Le parole dell'ex calciatore Antonio Di Gennaro sul derby di Champions League tra. I dettagli Antonio Di Gennaro ha parlato del derby tra. PAROLE - ", di sicuro affronti la squadra più in forma del campionato, che ha fatto una grande ripresa. Ha ...L'argentino, infatti, non è nemmeno partito per Bologna e ha saltato anche le recenti sfide con Monza e, entrando solo negli ultimi minuti contro l'. Viceversa, ha giocato col Feyenoord e ...

La Lombardia è rossonera, al sud comanda l'Inter: la mappa del tifo La Gazzetta dello Sport

Situazione infortunati per la semifinale di ritorno in Champions tra Inter e Milan. Nessun diffidato invece, per la nuova regola dell'UEFA.Rassegna stampa sportiva: le prime pagine dei quotidiani in edicola lunedì 15 maggio 2023 La sconfitta a Monza del Napoli, il pareggio della Roma e la terza vittoria consecutiva in campionato della Ju ...