Inter-Milan | Ceferin | “Chi vince? Mi piacerebbe dirlo”

Leggi su sportface

(Di martedì 16 maggio 2023) “La cosa più importante è che il calcio italiano sta tornando a fare un ottimo lavoro, le infrastrutture sono ancora di bassa qualità ma ci sono cinque squadre in Europa, questo vuol dire che siete i migliori in Europa”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Uefa, Aleksander, a Sky Sport prima di: “Chistasera? Midirtelo… ma non lo so”, ha aggiunto sorridendo. SportFace.