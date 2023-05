Inter-Milan | Affari ha indovinato risultato e marcatore Nerazzurri in finale di Champions League e Diavolo ko

...in un labiale curioso con il suo assistente Var prima di recarsi al monitor per assegnare un rigore all': "Vai a c.re". Gli altri fischietti della 36ma giornata di serie A . Per- ...Commenta per primo Massimo Moratti ha festeggiato i 78 anni a San Siro. Dopo la vittoria dell'sule la qualificazione alla finale di Champions League, l'ex presidente nerazzurro ha soffiato le candeline su una torta al cioccolato. E a fare gli auguri c'era anche Steven Zhang , l'...L'Euroderby ha emesso la sua sentenza: 20 anni dopo, l'si è presa la sua rivincita. I nerazzurri hanno eliminato ile si sono qualificati per la finale di Champions League in programma a Istanbul il prossimo 10 giugno. Affronteranno la ...

Pagelle Inter-Milan: la frustata di Lautaro (8), Theo senza turbo (4,5), Leao non sgomma Corriere della Sera

Parterre de roi ieri a San Siro per il ritorno della semifinale di Champions League fra Inter e Milan, per la cronaca hanno vinto i nerazzurri per 1 a 0 i nerazzurri che così ...Decisivo il gol di Lautaro al 74' che si somma al 2-0 dell'andata. Ai rossoneri non è bastato il ritorno dal primo minuto di Leao. La squadra di ...