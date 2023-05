Inter-Milan | Abbiati | “Maignan se la gioca con Courtois | Leao un fenomeno”

Sul convoglio numerosi tifosi di, in viaggio verso il cpoluogo lombardo per assistere al derby di Champions League in programma stasera a San Siro. 2023 - 05 - 16 13:00:20 Strade ...E per di più l'non perde contro ilcon tre o più gol di scarto dal 2016, da un derby di gennaio in Serie A, chiusosi sul 3 - 0., Juventus, Roma e Fiorentina stanno giocando così, con la ricorrenza fiscale e quasi fastidiosa del campionato cui sovrintendere tra un sogno e l'altro, sfangandola con il turn over, ...

Se per Pioli l’attacco aggressivo sin dal primo minuto rappresenta l’unica opzione per recuperare una gara in salita, per i nerazzurri di Inzaghi il discorso è ben più articolato. Mancano meno di 48 o ...L’attesa snervante e febbrile sta per terminare, mancano poche ore al derby; si parte dal 2-0 per i nerazzurri. Squadra che vince non si cambia, è quello che deve aver pensato Inzaghi per tutta questa ...