Inter-Milan AAA cercasi protagonista per il ruolo di Abbiati… e Kallon

Leggi su inter-news

(Di martedì 16 maggio 2023)in Champions League anche nel 2023 non può non significare-Abbiati. Abbiati per il sogno rossonero,per l’incubo nerazzurro. Vent’anni dopo cambia tutto, a partire dai protagonisti, perché la tipologia dei candidati sarà un po’ diversa per Inzaghi e Pioli ISTANTANEA DEL 2003 – La prima differenza tra il Derby dio di quest’anno in Champions League rispetto a quello del 2003 è nei numeri. L’si presenta senza il numero 3, ritirato. Ilanche. Le due bandiere – nerazzurra Giacinto Facchetti e rossonera Paolo Maldini – hanno fatto la storia della città dio. E del calcio italiano, nel mondo, in generale. In(vedi probabili formazioni) stavolta non ci saranno numeri ...