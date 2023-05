Inter-Milan 1-0 LIVE | Maignan attento sul tiro di Lautaro

(Di martedì 16 maggio 2023) A San Siro, il match valido per il ritorno della semifinale Champions tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio San Siro,si affrontano nel match valido per il ritorno della semifinale di Champions League 2022/2023.

1 Crampi per Malick Thiaw al 62' della semifinale di ritorno tra. Cambio immediato per Pioli che inserisce Pierre Kalulu al suo posto.Solo 0 - 0 dopo i primi 45' del ritorno della semifinale di Champions tra. Non sono mancate le occasioni, i gol invece sì. Ilsi ...Ecco le immagini più bella sfida di ritorno tra l'e il ...

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - Il derby di Champions League è da record: la sfida tra Inter e Milan, valida per le semifinali di ritorno, ha portato nelle casse del club nerazzurro oltre 12,5 milioni di ...Storie tesissime tra Tonali e Barella, ammoniti entrambi. 76' - Nel Milan Origi e Saelemakers rilevano Diaz e Messias. IL GOL DI LAUTARO - Azione incredibile dell'Inter, che fa ciò che vuole in area ...