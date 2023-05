Inter-Milan 1-0 | Lautaro Martinez porta in finale i nerazzurri dopo 13 anni Ai rossoneri non riesce l' impresa

ROMA - La presenza di un'italiana era già certa da quandosi sono ritrovate a giocarsi da avversarie la semifinale, ma dopo il derby di ritorno andato in scena a San Siro si conosce ora anche quale tra le due squadre milanesi sarà protagonista ..., il secondo tempo: decide Lautaro Nella ripresa nessun sussulto rossonero. La squadra di Pioli si allunga e si espone alle ripartenze dell'senza portare pericoli. Il gol che ......dell'nell'euroderby e i nerazzurri di Simone Inzaghi sono la prima finalista della Champions League Dopo 13 anni l'torna in finale di Champions League: i nerazzurri superano il, ...

È stato reso noto fa il dato relativo al pubblico di Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League. Sono 75.567 gli spettatori presenti al Meazza, per un incasso di 12.547.765: polverizzato ...93' Termina qui il match. Milan eliminato dalla Champions League in Semifinale. 92' Lukaku prova la botta di sinistro, Maignan si oppone come può e salva ancora la porta ...