Inter-Milan 1-0 | Inzaghi | “Nessuno ci ha regalato niente”

Il verdetto di San Siro e l'entusiasmo dei tifosi nerazzurri: \''In finale può succedere di tutto!\''. I milanisti: \''Ci riproveremo. Noi non ci ..., Inzaghi fa gruppo ., l'orgoglio di Inzaghi ., Lautaro Martinez cecchino da derby ., la soddisfazione di Zhang ., Inzaghi fa ..., Maldini riconosce la superiorità dell', le parole di Pioli. Pioli ha difeso in primis la squadra: " Non è giusto parlare di voglia dei giocatori , l'poi ha meritato ma ...

Champions League, Inter- Milan 1-0, i nerazurri conquistano la finalissima Agenzia ANSA

Con la vittoria sul Milan, l'Inter va in Turchia per la finale di Champions League contro la vincente di Manchester City-Real Madrid.La festa dell'Inter in Pizza Duomo: la squadra di Simone Inzaghi ha vinto anche il derby di ritorno contro il Milan ...