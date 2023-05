Inter | Marotta | «Siamo qui per essere protagonisti»

(Di martedì 16 maggio 2023) Le parole di Beppe, amministratore delegato dell’, prima del calcio d’inizio della semifinale di Champions League Beppeha parlato ai microfoni di Sportmediaset prima del calcio d’inizio di-Milan. Di seguito le sue parole. IL MATCH – «Sicuramente una grande soddisfazione per il mondo, è uno bello sport per il mono del calcio e particolare per quello italiano, che aveva bisogno di una serata del genere. È un valore aggiunto per il calcio italiano. Inutile tornare al passato, maconcentrato su un presente straordinario, è una pagina indimenticabile.qua per. Bisognamotivati, determinati, concentrati. Giochiamo contro un avversario arrabbiato ...

Lo ha detto l'amministratore delegato per la parte sportiva dell', Giuseppe, prima dell'Euroderby parte seconda col Milan: 'Per tutti noi, per il mondo, per Zhang, è il ...Paolo Bonolis , tifoso dell', si è soffermato a Rai Gr Parlamento sulla sessione di mercato estiva che aspetta il suo club: 'è un signore del mercato, un grandissimo dirigente che capisce di calcio. Kvaratskhelia lo ...- L'arrivo di #e #Antonello per l'assemblea di Lega: bocche cucite sull'Euroderby " @calciomercatoit pic.twitter.com/zkeJ1ubtFf- Giorgio Musso (@GiokerMusso) May 16, 2023 11.07 - La ...

Inter News / Marotta valuta un colpo totalmente a sorpresa | Mercato Cittaceleste.it

Le parole dell'amministratore delegato dell'Inter nel pre partita della semifinale di ritorno di Champions League contro il Milan ...Dal prato di San Siro, col volume dei tifosi già altissimo, Beppe Marotta, ad sport dell'Inter, racconta ai microfoni di Sky Sport le sensazioni che regala questo Euroderby che vale una finale di ...