Inter | Kallon | 'Ancora soffro per quell'occasione con Abbiati Ma ora è tempo di vendicarsi'

ricorda per l'ennesima volta l'ex punta dell', oggi 43enne, al telefono dal Texas. In extremis, dai e dai, azzecca la percussione e si infila in ... Ma le dico che a ripensarci, il ricordo più bello che ho della semifinale con l'è la corsa a ... Comunque, se devo assegnare un aggettivo alla parata su, allora dico iconica'. Più istinto o ...

E quella deviazione in uscita sul destro a colpo sicuro di Kallon è valsa al Milan una finale poi santificata ... Ma le dico che a ripensarci, il ricordo più bello che ho della semifinale con l’Inter ...L'ex attaccante nerazzurro: "Una delusione tremenda ma i compagni mi aiutarono. Adesso i ragazzi di Inzaghi hanno tutto per poter cancellare quel ricordo e... vendicarmi" ...