Inter | Inzaghi | «Chiunque vincerà domani ci troverà per giocarcela»

(Di martedì 16 maggio 2023) Le parole di Simone, tecnico dell’, dopo la vittoria dei nerazzurri che vale la finale di Champions League Simoneha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’che vale la finale di Champions League. Di seguito le sue parole. VITTORIA – «Daprobabilmente ci renderemo conto di quello che abbiamo fatto, è stato un percorso lungo e difficile contro grandissime squadre. Questi ragazzi ci hanno creduto dal primo giorno, abbiamo avuto semifinale di Coppa Italia e un campionato da raddrizzare in questo periodo, oltre a infortuni che siamo riusciti a limitare.ho dato il giorno libero, era dal 1° aprile che non succedeva. Da giovedì ci renderemo meglio conto…». COSA RAPPRESENTA LA PRIMA FINALE DI CHAMPIONS – «Una grandissima ...

Dopo Helenio Herrera e José Mourinho, vuole esserci lui. L'di Simoneè in finale di Champions League e il 10 giugno si giocherà la possibilità di alzare il trofeo per la quarta volta nella storia del club, compreso quando ancora si chiamava ...Commenta per primo Simone, tecnico dell', ha parlato a Mediaset dopo la conquista della finale di Champions League eliminando il Milan: 'Nei prossimi giorni ci renderemo conto. Ci abbiamo sempre creduto, abbiamo ...L'torna in finale di 13 anni dopo. La squadra di Simone, dopo essersi imposta per 2 - 0 nell'Euroderby d'andata contro il Milan , nella gara di ritorno vince nuovamente 1 - 0 grazie al ...

L’Inter è in finale di Champions League. Una soddisfazione immensa che si percepisce anche dalle parole di Simone Inzaghi del post partita Vittoria anche al ritorno per l’Inter che con un gol di ...Non può esimersi dal parlare Steven Zhang, presidente dell'Inter, dopo l'impresa compiuta dalla sua squadra che dopo 13 anni tornerà a giocarsi una finale di Champions League.