Inter in Finale di Champions League! Milan battuto anche al ritorno | ora Real Madrid o Manchester City

Leggi su oasport

(Di martedì 16 maggio 2023) L’si è qualificata alladellaLeague 2023. I nerazzurri hanno eliminato il, dominando il doppio derby della Madonnina: dopo la vittoria per 2-0 maturata sei giorni fa, i ragazzi di Simone Inzaghi hanno giganteggiatonella sfida die hanno vinto per 1-0. Lautaro Martinez, autore del gol vittoria, e compagni hanno così staccato il biglietto per l’atto conclusivo che andrà in scena sabato 10 giugno allo Stadio Ataturk di Istanbul, dove affronteranno la vincente del confronto trae Mster(1-1 all’andata, gli inglesi giocheranno in casa il match didomani sera). L’vendica così la sconfitta subita venti anni fa ...